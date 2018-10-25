Свитолина вышла в исторический полуфинал Итогового турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом 7 миллионов долларов. В заключительном поединке группового раунда наша спортсменка обыграла Каролин Возняцки 7-5, 5-7, 3-6.

Старт вышел для Свитолиной очень напряженным. Неуступчивая соперница действовала агрессивно и уже в третьем гейме вышла вперед за счет брейка. К концу первой партии украинка сумела собраться и сравнять счет, однако опытная Возняцки не позволила Элине подать свою последнюю подачу в сете.

Вторая партия оказалась переломной для обеих спортсменок, ведь именно она решала судьбу путевки в полуфинал Итогового турнира. Для того, чтобы продолжить свои выступления на соревнованиях Свитолиной нужно было выиграть хотя бы один сет и ей это удалось. В начале партии теннисистки обменялись брейками, а дальше спокойно подавали свои подачи. Концовка сета вышла очень напряженной, судьба решалась в гейме на подачи Возняцки. Соперницы по очереди выходили вперед, но Свитолиной удалось переиграть третью ракетку мира.

В третьем, по факту ничего не решающем сете украинской теннисистке хватило одного брейка для того, чтобы праздновать победу в поединке. Таким образом в групповом раунде Элина продемонстрировала стопроцентный показатель побед и с первого места вышла в плей-офф Итогового турнира.

Соперница Свитолиной по полуфинальной битве определится 26 октября в матчах красной группы, где выступают Анжелик Кербер из Германии, японка Наоми Осака, представительница США Слоан Стивенс и Кики Бертенс из Нидерландов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элине Свитолиной стало плохо во время пресс-конференции на Итоговом турнире.