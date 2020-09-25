Свитолина вышла в финал турнира во Франции, обыграв лучшую теннисистку Беларуси

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в финал престижного турнира во французском Страсбурге с призовым фондом в 225 тысяч долларов.

Это право наша соотечественница заслужила благодаря победе в трех сетах над представительницей Беларуси Ариной Соболенко – 6:2, 4:6, 6:4.

Для выхода в решающий матч турнира Элине понадобилось почти два часа. За это время украинка один раз подала навылет, реализовала шесть из 10 брейк-поинтов. В пассиве же лучшей теннисистки Беларуси сразу девять двойных ошибок.

За трофей Свитолина поспорит с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая имеет пятый номер посева.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в основную сетку Roland Garros.