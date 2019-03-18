Свитолина вошла в топ-5 мирового рейтинга

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вернулась в топ-пятерку мирового рейтинга.

В обновленном списке Женской теннисной ассоциации (WTA) наша соотечественница поднялась на одну позицию и вышла на пятую строчку. Свитолина опередила сразу двух соперниц – Слоан Стивенс из США и Каролину Плишкову из Чехии, которые потеряли по два места.

Элина Свитолина

Этот успех стал возможным благодаря успешному выступлению Элины на супертурнире в американском Индиан-Уэлсе. Здесь украинка дошла до полуфинала, заработав 390 рейтинговых очков и 354 тысячи долларов призовых.

Отметим, что еще две представительницы Украины в первой сотне рейтинга WTA, Леся Цуренка и Даяна Ястремская, сохранили свои прежние позиции – 28-ю и 37-ю соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Дарья Лопатецкая в драматичном финале добыла победу на турнире в Японии.

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