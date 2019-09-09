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9 сентября • обновлено в 12:54
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Свитолина вошла в топ-3 мирового рейтинга

1.6т Читать материал на украинском

Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина вернула себе звание третьей ракетки мира в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Попадание в полуфинал второго подряд турнира Большого Шлема (US Open-2019) позволило украинке сделать рывок в списке сильнейших c пятой на третью позицию. Третье место – повторение рекорда и лично для Свитолиной, и для украинских теннисистов в целом. Последний раз Элина находилась так высоко в январе-феврале 2018 года.

Элина Свитолина повторила свой собственный рекорд в рейтинге WTA

Элина Свитолина повторила свой собственный рекорд в рейтинге WTA

Также личное достижение – и в активе 19-летней Даяны Ястремской, которая после выхода в третий круг US Open впервые вошла в топ-30 мировой классификации – Даяна поднялась с 32-го на 30-е место. Леся Цуренко, пропустившая Открытый чемпионат США из-за травмы и не имевшая возможности защитить прошлогодние очки (четвертьфинал в 2018 году), опустилась с 40-й строчки на 68-ю.

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На вершине рейтинга WTA также произошло знаковое изменение. Японка Наоми Осака сложила звание чемпионки US Open, завоеванное ею в 2018 году, и покинула первую строчку – теперь она лишь 4-я, сразу следом за Свитолиной.

Титул первой ракетки мира вернулся австралийке Эшли Барти, чешка Каролина Плишкова – вторая. Замыкает топ-5 новоиспеченная чемпионка соревнований в Нью-Йорке 19-летняя Бьянка Андрееску из Канады.

Рейтинг WTA. 9 сентября

1 (2). Эшли Барти (Австралия) – 6501 очко

2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6125

3 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5032

4 (1). Наоми Осака (Япония) – 4846

5 (15). Бьянка Андрееску (Канада) – 4835

6 (4). Симона Халеп (Румыния) – 4803

7 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4326

8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4325

9 (8). Серена Уильямс (США) – 3935

10 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3738

30 (32). Даяна Ястремская (Украина) - 1795 ...68 (40). Леся Цуренко (Украина) - 907 ...74 (76). Катерина Козлова (Украина) - 821

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина драматично проиграла в полуфинале US Open-2019 победительнице 23-х турниров Большого Шлема Серене Уильямс.

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Тема
WTA
Персоны
Элина Свитолина Даяна Ястремская Леся Цуренко Наоми Осака
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