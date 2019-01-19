Свитолина восхитила сеть трогательным поступком

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала непростую победу над китаянкой Чжан Шуай 4:6, 6:4, 7:5 в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии.
После игры первая ракетка Украины подошла к скамье своей соперницы, чтобы поддержать ее.
Элина Свитолина и Чжан Шуай
Fantastic sportsmanship from @ElinaSvitolina— #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2019 г.
🙏#AusOpen pic.twitter.com/Qkd9KVO1TF
Любители тенниса восхитились поступком нашей спортсменки. На официальной странице Australian Open в Twitter в комментариях под трогательным видео подписчики выразили свой восторг. "Жест, который занял несколько секунд, но имеет огромное значение", "Истинный чемпион", "Мое сердце только что взорвалось", "Только в теннисе можно увидеть такие человеческие жесты", - отметили поступок Свитолиной восхищенные фанаты.
За путевку в четвертьфинал первой ракетке Украины предстоит сразиться с американкой Медисон Кейс.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила экс-первой ракетке мира Серене Уильямс в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии. После поединка 19-летняя спортсменка не смогла сдержать слез, а легендарная американка поддержала свою юную коллегу.
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