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Свитолина восхитила сеть трогательным поступком

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Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала непростую победу над китаянкой Чжан Шуай 4:6, 6:4, 7:5 в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии.

После игры первая ракетка Украины подошла к скамье своей соперницы, чтобы поддержать ее.

Элина Свитолина и Чжан Шуай

Элина Свитолина и Чжан Шуай

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Любители тенниса восхитились поступком нашей спортсменки. На официальной странице Australian Open в Twitter в комментариях под трогательным видео подписчики выразили свой восторг. "Жест, который занял несколько секунд, но имеет огромное значение", "Истинный чемпион", "Мое сердце только что взорвалось", "Только в теннисе можно увидеть такие человеческие жесты", - отметили поступок Свитолиной восхищенные фанаты.

Свитолина восхитила сеть трогательным поступком

Свитолина восхитила сеть трогательным поступком

Свитолина восхитила сеть трогательным поступком

Свитолина восхитила сеть трогательным поступком

За путевку в четвертьфинал первой ракетке Украины предстоит сразиться с американкой Медисон Кейс.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила экс-первой ракетке мира Серене Уильямс в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии. После поединка 19-летняя спортсменка не смогла сдержать слез, а легендарная американка поддержала свою юную коллегу.

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Тема
Australian Open
Персоны
Элина СвитолинаДаяна Ястремская
Место
АвстралияМельбурн
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