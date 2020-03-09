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9 марта • обновлено в 09:03
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Свитолина в трехчасовом триллере выиграла престижный турнир в Мексике

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей теннисного турнира WTA в Монтеррее (Мексика). В крайне драматичном финальном матче Элина обыграла чешку Мари Бузкову.

WTA International. Монтеррей. Финал

Элина Свитолина (Украина) – Мари Бузкова (Чехия) – 7:5, 4:6, 6:4

Элина Свитолина выиграла титул в Монтеррее

Элина Свитолина выиграла титул в Монтеррее

WTA twitter

Теннисистки провели на корте три часа. Первый сет Свитолина выиграла в напряженной борьбе, упустив свою подачу на старте встречи и взяв два гейма на подаче соперницы.

Вторая партия также получилась бескомпромиссной. 21-летняя Бузкова (57-й номер мирового рейтинга), проводившая первый финал WTA в карьере, навязала гораздо более титулованной украинке борьбу и выиграла сет.

В третьем сете Свитолина действовала увереннее и оформила комфортное преимущество. При счете 5:3 первая ракетка Украины и пятый номер рейтинга WTA не смогла подать на победу, но реализовала матчбол уже на подаче соперницы.

Свитолина выиграла первый титул WTA с момента победы на Итоговом турнире в 2018 году. В прошлом году лучшим результатом Элины был финал Итогового турнира, где она проиграла Эшли Барти.

Отметим, что в парной сетке турнира в Монтеррее победила украинка Катерина Бондаренко, которая в дуэте с канадкой Шэрон Фичмен обыграла в финале китайско-японскую пару.

Как сообщал OBOZREVATEL, шедевральный удар украинки Свитолиной на Australian Open взорвал сеть.

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Автор
Юрий Трохимчук
Персона
Элина Свитолина
Место
Мексика Монтеррей
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