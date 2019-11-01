Свитолина в матче-триллере добыла третью победу подряд на Итоговом турнире

Элина Свитолина продлила успешную серию на Итоговом турнире невероятной победой над соперницей из США Софией Кенин. Матч в рамках 3 тура в Фиолетовой группе завершился со счетом 7:5, 7:6.

Элина Свитолина продолжает побеждать WTA

Матч длился 2 часа 10 минут. Для первой ракетки Украины ничто не предвещало проблем, однако в первой партии ей пришлось выбираться из очень трудного положения, когда американка вела со счетом 5:3 и находилась в шаге от выигрыша в сете. Однако Свитолина выиграла четыре гейма подряд и добыла волевую победу в партии.

Но это были "цветочки" по сравнению с концовкой второго сета, который также проходил в традиционном для Элины ключе - на максимуме физического и психологического напряжения, с потерей болельщиками нервных клеток. Кульминацией стал тайбрейк, в котором Элина лишь с шестого матчбола праздновала победу - 12:10.

Новости С полуфиналом Свитолиной на Итоговом турнире возникла неординарная ситуация

В активе Свитолиной 11 эйсов при 4 двойных ошибках, 4 реализованных брейкпоинта из 11. София Кенин записала на свой счет 2 эйса при 10 двойных ошибках, она использовала 3 шанса на брейк из 9.

Таким образом, 25-летняя Элина второй год подряд выступит в полуфинале Итогового турнира. В субботу за выход в финал она поборется с швейцаркой Белиндой Бенчич, которая заняла второе место в Красной группе.

Элина Свитолина в матче с Кенин

Напомним, Свитолина - действующая чемпионка Итогового турнира. Она победила на этих соревнованиях в 2018 году, когда турнир проводился в Сингапуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина вызвала переполох среди букмекеров, став главной фавориткой Итогового турнира.

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