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Свитолина с историческим достижением выиграла Итоговый турнир

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла в финале Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом $ 7 000 000. Украинка в трех сетах обыграла 6-ю ракетку мира Слоан Стивенс - 3-6, 6-2, 6-2.

Свитолина с историческим достижением выиграла Итоговый турнир

Этот турнир является аналогом чемпионата мира по теннису и проводится 1972 года с участием восьми лучших спортсменок года. Уже выйдя в финал 24-летняя одесситка установила историческое достижение для Украины. Решающий матч стал уникальным для Свитолиной - до нее ни одному спортсмену из нашей страны не удавалось выиграть подобный теннисный турнир.

С самого начала матч складывался неудачно для нашей соотечественницы. Стивенс смогла навязать Элине свою игру, легко взяв первые три сета. Американка мощными ударами с места расстреливала украинку на задней линии.

Свитолина - Стивенс

Свитолина - Стивенс

Свитолина - Стивенс

Свитолина - Стивенс

Свитолине удавалось набирать очки лишь тогда, когда она начинала рисковать и пытаться разводить соперницу по разным углам корта. Без давления же чувствовалось физическое превосходство американской теннисистки.

Свитолина - Стивенс

Свитолина - Стивенс

Во второй партии Элине приходилось терпеть, подолгу разыгрывать мяч и несколько раз ей удались ее фирменные удары обратным кроссом с правой. Американка начала ошибаться и впервые в игре проиграла свою подачу. Сделав счете 3:1 Свитолина смогла развить успех, выиграв сет со счетом 6:2.

Свитолина - Стивенс

Свитолина - Стивенс

Свитолина - Стивенс

Свитолина - Стивенс

Решающая партия стала настоящей игрой нервов и характеров обеих теннисисток. Элина смогла вымотать соперницу долгими розыгрышами, раз за разом заставляя ее ошибаться. В свою очередь первая ракетка Украины в атаке демонстрировала высочайшее мастерство, сделав важнейший брейк и поведя в счете 3:0.

Свитолина - Стивенс

Свитолина - Стивенс

Такой локальный успех серьезно расслабил украинку и она едва не поплатилась. В небольшом перерыве тренер Свитолиной нашел нужные слова, посоветовав ей успокоиться и использовать долгие розыгрыши.

Свитолина - Стивенс

Свитолина - Стивенс

Это помогло Элине собрать волю в кулак и впервые в истории Украины выиграть теннисный чемпионат мира.

Свитолина - Стивенс

Свитолина - Стивенс

Новости
''В шесть рук'': Свитолина показала, как расслабляется после тяжелого матча

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолиной стало плохо во время послематчевой пресс-конференции.

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Тема
WTA
Персоны
Элина СвитолинаСлоан Стивенс
Место
СингапурСингапур
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Комментарии
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Гулак Юрий
Гулак Юрий
Formidable ( чудово )!
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Усе буде - УКРАЇНА !
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Марченко Юра
Марченко Юра
Настоящая русская девушка ,поздравляю!
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2 из 7 ответов | показать все
хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Марченко Юра, педрило что ты вонючая мокша мелешь?
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Муркин Шура
Муркин Шура
Марченко Юра, такая же как и ты "русский" мальчик!) Ты кстати, когда такую уйню пишешь, вынимай из плпы пальчик!))
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