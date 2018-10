Свитолина с историческим достижением выиграла Итоговый турнир

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла в финале Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом $ 7 000 000. Украинка в трех сетах обыграла 6-ю ракетку мира Слоан Стивенс - 3-6, 6-2, 6-2.

Этот турнир является аналогом чемпионата мира по теннису и проводится 1972 года с участием восьми лучших спортсменок года. Уже выйдя в финал 24-летняя одесситка установила историческое достижение для Украины. Решающий матч стал уникальным для Свитолиной - до нее ни одному спортсмену из нашей страны не удавалось выиграть подобный теннисный турнир.

С самого начала матч складывался неудачно для нашей соотечественницы. Стивенс смогла навязать Элине свою игру, легко взяв первые три сета. Американка мощными ударами с места расстреливала украинку на задней линии.

Свитолине удавалось набирать очки лишь тогда, когда она начинала рисковать и пытаться разводить соперницу по разным углам корта. Без давления же чувствовалось физическое превосходство американской теннисистки.

Во второй партии Элине приходилось терпеть, подолгу разыгрывать мяч и несколько раз ей удались ее фирменные удары обратным кроссом с правой. Американка начала ошибаться и впервые в игре проиграла свою подачу. Сделав счете 3:1 Свитолина смогла развить успех, выиграв сет со счетом 6:2.

Решающая партия стала настоящей игрой нервов и характеров обеих теннисисток. Элина смогла вымотать соперницу долгими розыгрышами, раз за разом заставляя ее ошибаться. В свою очередь первая ракетка Украины в атаке демонстрировала высочайшее мастерство, сделав важнейший брейк и поведя в счете 3:0.

Такой локальный успех серьезно расслабил украинку и она едва не поплатилась. В небольшом перерыве тренер Свитолиной нашел нужные слова, посоветовав ей успокоиться и использовать долгие розыгрыши.

Это помогло Элине собрать волю в кулак и впервые в истории Украины выиграть теннисный чемпионат мира.

.@ElinaSvitolina captures the @WTAFinalsSG!



Becomes Singapore's final champion with a 3-6, 6-2, 6-2 win over Stephens! #WTAFinals pic.twitter.com/yZ5WsFec8O