Свитолина установила рекорд Украины на Wimbledon

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала первой украинкой в истории, которой удалось пробиться в четвертьфинал Wimbledon.

В матче четвертого круга украинка, посеянная на турнире под 8-м номером, обыграла хорватскую теннисистку Петру Мартич со счетом 6:4, 6:2.

Элина Свитолина

Элина Свитолина стала первой представительницей Украины, как женском, так и мужском одиночных разрядах, кому удалось пройти в восьмерку сильнейших на главном травяном "мэйджоре". Ранее лучшим показателем для украинцев был 4-й круг Wimbledon (Андрей Медведев - 1994, Свитолина - 2017, Ястремская - 2019).

Интересный факт - Свитолина доходила до четвертьфинала на Шлемах на всех трех покрытиях: на грунте - Roland Garros (дважды - 2015, 2017), на харде - Australian Open (тоже дважды - 2018, 2019) и теперь на траве (Wimbledon-2019). Таким образом, лучшая украинская теннисистка в пятый раз в своей карьере поборется за место в полуфинале турнира Большого Шлема.

Кроме того, Свитолина впервые в карьере сыграет в двух четвертьфиналах на турнирах Большого Шлема.

Следующая соперница Элины определится в чешском дерби с участием двух Каролин - Муховой и Плишковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летняя украинка проиграла в битве за четвертьфинал Wimbledon.

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