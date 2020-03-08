Первая ракетка Украины Элина Свитолина феерически вышла в финал престижного турнира в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом 275 000 долларов.

В полуфинале 7-я ракетка мира за 52 минуты уничтожила представительницу Нидерландов Аранту Рус (6:0, 6:1), добыв самую разгромную победу в карьере с 2012 года.

Свитолина совершила 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов. На счету 76-го номера WTA 1 эйс и 1 двойная ошибка.

В финальном матче турнира Свитолина сыграет с чешкой Мари Боузковой. Начало 9 марта в 00:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертьфинале одесситка в сложном матче в двух сетах обыграла 17-летнюю канадку Лейлу Анну Фернандес (№126 WTA) - 6:4, 7:5.

Отметим, что Элина впервые в текущем сезоне дошла до финальной стадии турнира WTA. В январе украинка потерпела разгромное поражение в третьем туре Открытого чемпионате Австралии и не смогла выйти в четвертый круг соревнований.

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