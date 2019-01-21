Свитолина – Осака: назван фаворит четвертьфинала Australian Open

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина считается аутсайдером четвертьфинального противостояния Australian Open с японкой Наоми Осакой.

Поединок состоится в Мельбурне ориентировочно в 2:00 в ночь на среду, 23 января, по киевскому времени.

Ставки на победу нашей соотечественницы принимаются с коэффициентом 2,20. А успех японской теннисистки оценивается котировкой 1,67. При этом аналитики уверены в том, что матч пройдет в напряженной борьбе, а Свитолина проиграет с общей разницей не более, чем в два гейма. Поставить на соответствующее событие можно с показателем 1,80.

Новости Свитолина установила рекорд Украины

Отметим, что для Элины Свитолиной предстоящий четвертьфинал станет вторым подряд на Australian Open. В минувшем году украинка покинула турнир, уступив бельгийке Элизе Мертенс – 4:6. 0:6.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина показала, как расслабляется с новым бойфрендом после матчей.

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