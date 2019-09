Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open

Ведущая украинская тенниситка Элина Свитолина в блестящем стиле одержала победу над Мэдисон Киз в 1/8 финала последнего в сезоне турнира Большого Шлема – Открытого чемпионата США – 7:5, 6:4.

Путевку в четвертьфинал US Open первая ракетка Украины оспаривала с неудобной для себя соперницей – 9-й ракеткой мира Киз, с которой до этого встречалась трижды и добыла всего одну победу. Следует отметить, что букмекеры отдавали в матче незначительное преимущество американке, которая традиционно успешно выступает в Нью-Йорке.

