Ведущая украинская тенниситка Элина Свитолина в блестящем стиле одержала победу над Мэдисон Киз в 1/8 финала последнего в сезоне турнира Большого Шлема – Открытого чемпионата США – 7:5, 6:4.

Путевку в четвертьфинал US Open первая ракетка Украины оспаривала с неудобной для себя соперницей – 9-й ракеткой мира Киз, с которой до этого встречалась трижды и добыла всего одну победу. Следует отметить, что букмекеры отдавали в матче незначительное преимущество американке, которая традиционно успешно выступает в Нью-Йорке.

Элина Свитолина Twitter WTA

24-летней украинке хватило для победы 1 часа 14 минут. В первой партии чаши весов долгое время не перевешивали ни в одну сторону – теннисистки уверенно играли на своих подачах. Решающий момент наступил при счете 5:5, когда Элина лучше заиграла на приеме, чем заслужила право на брейк-поинты. Третий из них она реализовала, после чего подала на сет.

Украинка не изменила выигрышную тактику и во второй партии. На этот раз она заработала ранний брейк – уже в третьем гейме, а в дальнейшем не подарила ни единого шанса американке на собственных подачах.

Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open, став третьей украинкой в истории, которая сыграет на этой стадии в Нью-Йорке. Впервые до 1/4 финала дошла в 2009 году Катерина Бондаренко, в прошлом сезоне четвертьфиналисткой стала Леся Цуренко. В мужском турнире в 1/4 финала US Open выходил также Андрей Медведев (1993).

Элину на трибунах главного корта US Open поддерживал ее бойфренд – французский теннисист Гаэль Монфис, которому в этот день исполнилось 33 года. В послетматчевом флеш-интервью спортсменка отметила, что победа – это также подарок ее возлюбленному.

"Хочу ли я спеть Гаэлю Happy Birthday? Не очень хочу. Но это действительно была для меня дополнительная мотивация для того, чтобы победить", – сказала украинка.

В четвертьфинале соперницей Элины Свитолиной станет британская теннисистка Йоханна Конта – 16-й номер рейтинга WTA, которая в тяжелом трехсетовом поединке прошла чешку Каролину Плишкову.

Как сообщал OBOZREVATEL, на предыдущей стадии Свитолина "не заметила" свою соотечественницу Даяну Ястремскую, обыграв ее с тотальным перевесом.

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