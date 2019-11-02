Свитолина драматично вышла в финал Итогового турнира

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA Finals, который в эти дни проходит в китайском Шэнчьжэне.

Наша соотечественница, которая отстаивает титул действующей чемпионки, в 1/2 финала на отказе в третьем сете прошла Белинду Бенчич из Швейцарии. Счет встречи на момент остановки матча - 5:7, 6:3, 4:1 в пользу украинки.

.@ElinaSvitolina advances to the finals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen after Bencic retires early amidst third set pic.twitter.com/LRIpDxuj9e — WTA (@WTA) November 2, 2019

Элина Свитолина

В первом сете на корте шла равная борьба, где лишь по разу теннисистки обменялись брейками. Выигрывая 6:5 швейцарка взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с задней поверхностью бедра правой ноги. Пауза пошла явно не на пользу украинке - 7:5.

Белинда Бенчич

Белинда Бенчич

Во второй партии было заметно, что Свитолина никак не могла расслабиться и заиграть в полную силу. Украинка действовала излишне прямолинейно и без высоких скоростей.

Белинду накрыли судороги и теннисистка старалась побыстрее завершать розыгрыши. Элина удачно воспользовалась проблемами оппонентки и сделала важнейшие брейки в начале и в финале сета.

Белинда Бенчич

Элина Свитолина

В третьем сете Белинде все сильнее и сильнее мешало ее повреждение, и проигрывая 1:4, спортсменка из Швейцарии приняла решение отказаться от борьбы.

Элина Свитолина

"Конечно, не хочется, когда так заканчиваются матчи. Было тяжело играть. Все-таки конец сезона. Я ожидала тяжелые матчи и завтра, наконец-то, последняя игра в сезоне. Будет трудно, но я все оставлю, чтобы выиграть и вновь поднять над головой этот кубок", - прокомментировала свой успех Элина.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

В другом полуфинале встретятся чешка Каролина Плишкова и австралийка Эшли Барти.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 25-летняя одесситка победила во всех матчах группы, не проиграв ни единого сета, что позволило ей занять 1-е место в фиолетовой группе.

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