Свитолина драматично вышла в финал Итогового турнира

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA Finals, который в эти дни проходит в китайском Шэнчьжэне.

Наша соотечественница, которая отстаивает титул действующей чемпионки, в 1/2 финала на отказе в третьем сете прошла Белинду Бенчич из Швейцарии. Счет встречи на момент остановки матча - 5:7, 6:3, 4:1 в пользу украинки.

.@ElinaSvitolina advances to the finals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen after Bencic retires early amidst third set pic.twitter.com/LRIpDxuj9e