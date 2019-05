Шел два дня: украинская теннисистка выиграла матч-триллер на Roland Garros

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в третий раунд турнира серии Большого шлема – Roland Garros, который в эти дни проходит в Париже.

Наша соотечественница в невероятном по накалу матче обыграла 76-ю ракетку планеты Александру Крунич из Сербии – 5:7, 7:5, 11:9.

Titanic match: Alex #Krunic visibly inconsolable and in tears as her backhand sails long, to lose the match 11-9 in the final marathon set to Lesia #Tsurenko 😔 match resumed today at 6-all in the final set, after play was suspended last night. Insane stuff #RG19 #FrenchOpen pic.twitter.com/CwoqcoCdtA