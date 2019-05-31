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Шел два дня: украинская теннисистка выиграла матч-триллер на Roland Garros

1.5тЧитать материал на украинском

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в третий раунд турнира серии Большого шлема – Roland Garros, который в эти дни проходит в Париже.

Наша соотечественница в невероятном по накалу матче обыграла 76-ю ракетку планеты Александру Крунич из Сербии – 5:7, 7:5, 11:9.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Спортсменки провели на корте чуть более трех часов, а поединок растянулся на два дня. За это время Цуренко ни разу не подала навылет, однако совершила восемь двойных и 55 невынужденных ошибок. При этом Леся реализовала 11 из 19 брейк-поинтов, что и принесло ей победу над уроженкой Москвы.

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Леся Цуренко

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Леся Цуренко

За путевку в 1/8 финала наша соотечественница поспорит с третьей ракеткой планеты Симоной Халеп из Румынии.

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Тема
Roland Garros
Персона
Леся Цуренко
Место
ФранцияПариж
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