Шел два дня: украинская теннисистка выиграла матч-триллер на Roland Garros

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в третий раунд турнира серии Большого шлема – Roland Garros, который в эти дни проходит в Париже.

Наша соотечественница в невероятном по накалу матче обыграла 76-ю ракетку планеты Александру Крунич из Сербии – 5:7, 7:5, 11:9.

Titanic match: Alex #Krunic visibly inconsolable and in tears as her backhand sails long, to lose the match 11-9 in the final marathon set to Lesia #Tsurenko 😔 match resumed today at 6-all in the final set, after play was suspended last night. Insane stuff #RG19 #FrenchOpen pic.twitter.com/CwoqcoCdtA — Willy Alexander #RG19 🎾 (@sirwillyyXD) 31 мая 2019 г.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Спортсменки провели на корте чуть более трех часов, а поединок растянулся на два дня. За это время Цуренко ни разу не подала навылет, однако совершила восемь двойных и 55 невынужденных ошибок. При этом Леся реализовала 11 из 19 брейк-поинтов, что и принесло ей победу над уроженкой Москвы.

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Леся Цуренко

Леся Цуренко

За путевку в 1/8 финала наша соотечественница поспорит с третьей ракеткой планеты Симоной Халеп из Румынии.

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