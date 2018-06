Серена Уильямс отказалась играть с Шараповой: названа причина

Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась играть с россиянкой Марией Шараповой на Открытом чемпионате Франции из-за повреждения грудной мышцы.

"К сожалению, у меня возникли проблемы с грудной мышцей. Я физически не могу подавать, в таком состоянии играть тяжело", — сообщила 36-летняя Уильямс на пресс-конференции.

“I unfortunately been having some issues with my pec muscle... right now I can’t actually serve so it’s actually hard to play when I can’t physically serve.”@serenawilliams #RG18 pic.twitter.com/QEGhy7Y6Si