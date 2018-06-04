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Серена Уильямс отказалась играть с Шараповой: названа причина

2.7тЧитать новость на украинском

Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась играть с россиянкой Марией Шараповой на Открытом чемпионате Франции из-за повреждения грудной мышцы.

"К сожалению, у меня возникли проблемы с грудной мышцей. Я физически не могу подавать, в таком состоянии играть тяжело", — сообщила 36-летняя Уильямс на пресс-конференции.

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Ранее стало известно, что Уильямс не сможет принять участие в матче 1/8 финала Roland Garros против Шараповой.

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Тема
Roland Garros
Персоны
Мария ШараповаСерена Уильямс
Место
ФранцияПариж
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