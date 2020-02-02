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2 февраля • обновлено в 15:48
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С рекордом! Определился победитель Australian Open

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Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису с призовым фондом в 49 000 000 долларов.

Новак Джокович

Новак Джокович

Четырехчасовой финал Australian Open против австрийца Доминика Тима состоялся в Мельбурне и завершился со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Этой победой 32-летний уроженец Белграда обновил свой рекорд: Джокович стал первым в истории 8-кратным победителем австралийского турнира Большого шлема.

Тим в ходе матча 13 раз подал навылет и совершил 5 двойных ошибок. Австриец смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Джокович выполнил 9 эйсов и допустил 5 двойных ошибок. Серб смог взять 5 геймов на подаче Тима – 5 брейк-пойнтов из 12.

Доминик Тим

Доминик Тим

Новак Джокович

Новак Джокович

Новак Джокович

Новак Джокович

Доминик Тим

Доминик Тим

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Напомним, что накануне двукратная чемпионка Больших шлемов Гарбинье Мугуруса сенсационно проиграла в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Australian Open
Персона
Новак Джокович
Место
Австралия Мельбурн
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