С полуфиналом Свитолиной на Итоговом турнире возникла неординарная ситуация

Соперницей украинки Элины Свитолиной в полуфинале Итогового турнира WTA-2019, который проходит в Китае, будет швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.

Элина Свитолина

22-летняя швейцарка на отказе обыграла в решающем матче Красной группы соперницу из Нидерландов Кики Бертенс. В результате Бенчич заняла второе место в своем квартете и в полуфинале встретится с победительницей Фиолетовой группы Элиной Свитолиной.

Отметим, что украинка и швейцарка встречались между собой трижды за карьеру, и на данный момент минимальное преимущество у более молодой Бенчич - 2-1.

Next into the semifinals is @BelindaBencic !



The 🇨🇭 advances after Bertens has to retire in their round-robin clash at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen.



HIGHLIGHTS ---> https://t.co/gapxuUh7M2 pic.twitter.com/M75g7gsUTX — WTA (@WTA) 31 октября 2019 г.

На первом месте в Красной группе финишировала австралийка Эшли Барти - действующая первая ракетка мира. Ее оппонент в полуфинале определится в пятницу, 1 ноября, в противостоянии Каролины Плишковой и Симоны Халеп.

Отметим, что нынешний Итоговый турнир богат на неожиданности со знаком "минус" для теннисисток - три спортсменки снялись по ходу соревнования из-за проблем со здоровьем. Помимо Бертенс, в числе выбывших - две бывшие фаворитки турнира Наоми Осака и Бьянка Андрееску.

Две победы Свитолиной со счетом 2:0 превратили ее третий матч, который состоится в пятницу, в пустую формальность - мотивацией могут послужить разве что призовые, предназначенные WTA за выигрыш в поединке.

Элина Свитолина

По решению организаторов, место выбывшей из борьбы Андрееску займет "запасная" теннисистка - американка София Кенин, которая проведет против Свитолиной свою единственную встречу на Итоговом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду 30 октября Свитолина досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира, обыграв экс-первую ракетку мира Симону Халеп.

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