С полуфиналом Свитолиной на Итоговом турнире возникла неординарная ситуация

Соперницей украинки Элины Свитолиной в полуфинале Итогового турнира WTA-2019, который проходит в Китае, будет швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.

22-летняя швейцарка на отказе обыграла в решающем матче Красной группы соперницу из Нидерландов Кики Бертенс. В результате Бенчич заняла второе место в своем квартете и в полуфинале встретится с победительницей Фиолетовой группы Элиной Свитолиной.

Отметим, что украинка и швейцарка встречались между собой трижды за карьеру, и на данный момент минимальное преимущество у более молодой Бенчич - 2-1.

