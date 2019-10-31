Главная Новости
31 октября • обновлено в 18:28
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости тенниса

С полуфиналом Свитолиной на Итоговом турнире возникла неординарная ситуация

3.4т Читать материал на украинском

Соперницей украинки Элины Свитолиной в полуфинале Итогового турнира WTA-2019, который проходит в Китае, будет швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

22-летняя швейцарка на отказе обыграла в решающем матче Красной группы соперницу из Нидерландов Кики Бертенс. В результате Бенчич заняла второе место в своем квартете и в полуфинале встретится с победительницей Фиолетовой группы Элиной Свитолиной.

Отметим, что украинка и швейцарка встречались между собой трижды за карьеру, и на данный момент минимальное преимущество у более молодой Бенчич - 2-1.

На первом месте в Красной группе финишировала австралийка Эшли Барти - действующая первая ракетка мира. Ее оппонент в полуфинале определится в пятницу, 1 ноября, в противостоянии Каролины Плишковой и Симоны Халеп.

Отметим, что нынешний Итоговый турнир богат на неожиданности со знаком "минус" для теннисисток - три спортсменки снялись по ходу соревнования из-за проблем со здоровьем. Помимо Бертенс, в числе выбывших - две бывшие фаворитки турнира Наоми Осака и Бьянка Андрееску.

Новости
Свитолина вызвала переполох среди букмекеров, став главной фавориткой Итогового турнира

Две победы Свитолиной со счетом 2:0 превратили ее третий матч, который состоится в пятницу, в пустую формальность - мотивацией могут послужить разве что призовые, предназначенные WTA за выигрыш в поединке.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

По решению организаторов, место выбывшей из борьбы Андрееску займет "запасная" теннисистка - американка София Кенин, которая проведет против Свитолиной свою единственную встречу на Итоговом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду 30 октября Свитолина досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира, обыграв экс-первую ракетку мира Симону Халеп.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Персона
Элина Свитолина
Место
Китай Шэньчжэнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel