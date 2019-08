Россиянка Шарапова позорно вылетела с US Open-2019

Российская теннисистка Мария Шарапова разгромно уступила в матче первого круга US Open-2019 американке Серене Уильямс со счетом 1:6, 1:6. Встреча продлилась менее часа.

Серена выиграла соперничество на подаче, сделав за поединок пять эйсов (у Шараповой - только один), у нее две двойные ошибки против трех у россиянки. Мария неплохо подавала первым мячом – 75% против 57% у Серены, но не выиграла ни одного очка за игру на второй подаче.

Отметим, что это поражение стало юбилейным 20-м в карьере Шараповой в матчах с Сереной Уильямс. Счет личных встреч - 20-3 в пользу американки.

