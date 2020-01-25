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25 января • обновлено в 16:01
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Россиянин устроил драку на Australian Open

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Перед матчем третьего круга Australian Open между российским теннисистом Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом на трибунах произошла потасовка.

Один из зрителей в футболке сборной России решил с помощью кулаков доказать превосходство Хачанова и стал драться с местным фанатом. В стычку немедленно вмешались стюарды стадиона и вывели возмутителей спокойствия с корта.

Отметим, что матч Кирьос - Хачанов завершился со счетом 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 7:6.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Australian Open
Персоны
Карен Хачанов Ник Кирьос
Место
Австралия Мельбурн
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