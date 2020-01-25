Россиянин устроил драку на Australian Open

Перед матчем третьего круга Australian Open между российским теннисистом Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом на трибунах произошла потасовка.

Один из зрителей в футболке сборной России решил с помощью кулаков доказать превосходство Хачанова и стал драться с местным фанатом. В стычку немедленно вмешались стюарды стадиона и вывели возмутителей спокойствия с корта.

Отметим, что матч Кирьос - Хачанов завершился со счетом 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 7:6.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина потерпела разгромное поражение в третьем туре Открытого чемпионате Австралии и не смогла выйти в четвертый круг соревнований.

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