''Посмешище!'' Российская теннисистка оскандалилась на супертурнире в Китае - видео инцидента

Россиянка Анастасия Павлюченкова спровоцировала скандал с американкой Слоан Стивенс во время крупного теннисного турнира в Пекине с призовым фондом 8,3 млн долларов. Причиной инцидента стало поведение спортсменки из РФ, что возмутило ее соперницу.

Во втором сете при счете 5:2 в пользу Стивенс россиянка взяла медицинский тайм-аут, на что американка отреагировала возмущением. "Ты зовешь на корт физиотерапевта, хотя никакой травмы у тебя нет. Не надо делать из себя посмешище!" – заявила Слоан.

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В обратном американку пытались переубедить судья и сама Павлюченкова, однако, теннисистка из США продолжила выражать недовольство действиями соперницы.

Отметим, что матч завершился поражением россиянки в трех партиях – 7:6, 4:6, 4:6.

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