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''Посмешище!'' Российская теннисистка оскандалилась на супертурнире в Китае - видео инцидента

2.3тЧитать материал на украинском

Россиянка Анастасия Павлюченкова спровоцировала скандал с американкой Слоан Стивенс во время крупного теннисного турнира в Пекине с призовым фондом 8,3 млн долларов. Причиной инцидента стало поведение спортсменки из РФ, что возмутило ее соперницу.

Во втором сете при счете 5:2 в пользу Стивенс россиянка взяла медицинский тайм-аут, на что американка отреагировала возмущением. "Ты зовешь на корт физиотерапевта, хотя никакой травмы у тебя нет. Не надо делать из себя посмешище!" – заявила Слоан.

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В обратном американку пытались переубедить судья и сама Павлюченкова, однако, теннисистка из США продолжила выражать недовольство действиями соперницы.

Отметим, что матч завершился поражением россиянки в трех партиях – 7:6, 4:6, 4:6.

Как сообщал OBOZREVATEL, фото российской звезды тенниса Марии Шараповой в купальнике вызвало удивление у фанатов.

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Тема
WTA
Место
КитайПекин
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ну судя из того что я прочитал ,опозорилась как раз американка ,которая сопротивлялась решению судьи и повела себя крайне некрасиво по отношению к сопернице . Кстати а украинские спортсменки там вообще присутствуют ?
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