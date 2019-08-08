Падение и травма: Свитолина драматично вышла 1/4 финала турнира в Торонто

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Premier 5 в Торонто с призовым фондом 2 миллиона 830 тысяч долларов.
Элина Свитолина
В двухсетовом поединке 1/8 финала 24-летняя одесситка переиграла 22-летнюю швейцарку Белинду Бенчич 6:2, 6:4.
Во втором гейме первого сета украинка опасно упала и подвернула ногу, после чего был взят медицинский тайм-аут. На ее левую лодыжку наложили плотную повязку и украинка продолжила игру.
Всего теннисистки провели на корте полтора часа (поединок также прерывался из-за дождя в первой партии). Свитолина четыре раза подала на вылет и не реализовала тройной матчбол при счете 5-2, но со второй попытки успешно подала на победу. Швейцарка отметилась семью двойными ошибками.
.@ElinaSvitolina makes it through in straight sets 👏— WTA (@WTA) August 8, 2019
She moves past Bencic, 6-2, 6-4.#RC19 pic.twitter.com/GwnyFJ57W3
В четвертьфинале 7-я ракетка мира сыграет с 20-летней американкой Софией Кенин (29-я в рейтинге WTA), которая прошла украинку Даяну Ястремскую (2:6, 2:6).
Напомним, что во втором круге Элина с огромным трудом в трех сетах обыграла чешку Катерину Синякову – 6:3, 3:6, 6:3.
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