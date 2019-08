Падение и травма: Свитолина драматично вышла 1/4 финала турнира в Торонто

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Premier 5 в Торонто с призовым фондом 2 миллиона 830 тысяч долларов.

В двухсетовом поединке 1/8 финала 24-летняя одесситка переиграла 22-летнюю швейцарку Белинду Бенчич 6:2, 6:4.

Во втором гейме первого сета украинка опасно упала и подвернула ногу, после чего был взят медицинский тайм-аут. На ее левую лодыжку наложили плотную повязку и украинка продолжила игру.

Всего теннисистки провели на корте полтора часа (поединок также прерывался из-за дождя в первой партии). Свитолина четыре раза подала на вылет и не реализовала тройной матчбол при счете 5-2, но со второй попытки успешно подала на победу. Швейцарка отметилась семью двойными ошибками.

