Откуда мячики? Свитолина озадачила фанатов необычным фото

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в очередной раз порадовала своих поклонников яркой фотографией. При этом наша первая ракетка страны озадачила фанатов снимком с огромным количеством теннисных мячей.

"Одно из настроений", - подписала 23-летняя Элина фото на странице в Instagram, на котором она изображена лежащей в тележке, заполненной мячиками.

"Откуда ты взяла такую тележку?" - пишут недоуменные подписчики Свитолиной в комментариях.

При этом большинство поклонников теннисистки восхищаются снимком.

"Красотка"; "Супер", "Красивая улыбка"; "Королева тенниса"; "Очень красивая", "Кошечка"; "Лучшая теннисистка прямо сейчас"; "Классная", - восторгаются пользователи украинской красавицей.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Свитолина драматично проиграла в четвертьфинале супертурнира в Майами.