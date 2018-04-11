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Откуда мячики? Свитолина озадачила фанатов необычным фото

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в очередной раз порадовала своих поклонников яркой фотографией. При этом наша первая ракетка страны озадачила фанатов снимком с огромным количеством теннисных мячей.

"Одно из настроений", - подписала 23-летняя Элина фото на странице в Instagram, на котором она изображена лежащей в тележке, заполненной мячиками.

"Откуда ты взяла такую тележку?" - пишут недоуменные подписчики Свитолиной в комментариях.

При этом большинство поклонников теннисистки восхищаются снимком.

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"Красотка"; "Супер", "Красивая улыбка"; "Королева тенниса"; "Очень красивая", "Кошечка"; "Лучшая теннисистка прямо сейчас"; "Классная", - восторгаются пользователи украинской красавицей.

One of those moods 🤪

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Свитолина драматично проиграла в четвертьфинале супертурнира в Майами.

Персона
Элина Свитолина
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