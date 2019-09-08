В финале US Open произошла грандиозная сенсация

Американская теннисистка Серена Уильямс сенсационно проиграла в финале Открытого чемпионата США.

В решающем поединке 8-я ракетка мира уступила Бьянке Андреску, посеянной на US Open под 15-м номером 3:6, 5:7. Для 19-летней канадки этот титул стал первым в карьере.

Бьянка Андреску

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Теннисистка из Канады 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Серены Уильямс 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Серена Уильямс

Бьянка Андреску

По ходу второго сета Андрееску вела со счетом 5:1, но американка смогла отыграть матчбол и вернуться в игру. На взрослом уровне канадка дважды побеждала на турнирах серии WTA. Ее предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлось попадание во второй круг на Australian Open 2019 и на "Ролан Гаррос" — 2019.

Серена Уильямс

Серена Уильямс

Бьянка Андреску

Бьянка Андреску

Бьянка Андреску

Серена Уильямс

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