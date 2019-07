Мощный удар: в полуфинале Wimbledon-2019 произошел кровавый инцидент

Полуфиналисту Wimbledon-2019 в парном разряде Равену Клаасену в ходе игры разбили голову.

В полуфинальном матче Равен Клаасен и Майкл Венус уступили Роберту Фаре и Хуану Себастьяну Кабалю. Во втором сете матч остановили из-за того, что Клаасен получил очень сильный удар в голову мячом от одного из соперников. Южноафриканцу понадобилась медицинская помощь в связи с кровотечением.

Wow. Klaasen, at the net, was hit so hard by the return he started bleeding 😳#Wimbledon pic.twitter.com/ehF2Ifd1rG