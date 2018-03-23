"Гребаные русские!" У теннисиста из РФ сорвало крышу во время матча: опубликовано видео

Российский теннисист Даниил Медведев обматерил своего соперника по матчу первого круга супертурнира в Майами. Спортсмен не сдержался после победы над греком Стефаносом Циципасом, который во время одного из моментов негативно высказался в адрес представителей РФ.

"Тебе лучше заткнуться, бл***ь! Посмотри на меня. У тебя какие-то проблемы? Срочно понадобилось на пять минут в туалет? Не считаешь нужным извиняться после рикошетов и при этом считаешь себя хорошим парнем?" – прокричал Медведев своему оппоненту.

Россиянина попытался успокоить судья матча, однако на Даниила это никак не подействовало. "Это он начал. Сказал "гребаные русские". Это нормально? Я высказал ему это, потому что он не умеет драться. Он мелкий человек", – объяснил свое поведение теннисист.

Отметим, что Медведев одержал победу в трех партиях – 2:6, 6:4, 6:2.

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