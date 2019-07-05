Грандиозный успех: юная украинка вышла в 1/8 финала дебютного Wimbledon

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая впервые в карьере участвует в основной сетке Wimbledon, пробилась в 1/8 финала турнира.
Наша соотечественница в третьем круге соревнований разобралась с представительницей Швейцарии Викторией Голубич – 7:5, 6:3.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Yastremska(info - @mayuhayu9 )(🎥@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/ChMzIfEwig— doublefault28 (@doublefault28) 5 июля 2019 г.
Соперницы провели на корте 98 минут. За это время Ястремская шесть раз подала навылет, выиграла 37 активных розыгрышей и совершила 36 невынужденных и девять двойных ошибок.
Даяна Ястремская
В 1/8 финала наша соотечественница сыграет с 50-й ракеткой мира Шуай Чжан из Китая.
Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый круг Wimbledon, повторив личный рекорд.
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