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Грандиозный успех: юная украинка вышла в 1/8 финала дебютного Wimbledon

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19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая впервые в карьере участвует в основной сетке Wimbledon, пробилась в 1/8 финала турнира.

Наша соотечественница в третьем круге соревнований разобралась с представительницей Швейцарии Викторией Голубич – 7:5, 6:3.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Соперницы провели на корте 98 минут. За это время Ястремская шесть раз подала навылет, выиграла 37 активных розыгрышей и совершила 36 невынужденных и девять двойных ошибок.

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Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

В 1/8 финала наша соотечественница сыграет с 50-й ракеткой мира Шуай Чжан из Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый круг Wimbledon, повторив личный рекорд.

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Тема
Wimbledon
Персона
Даяна Ястремская
Место
АнглияЛондон
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