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17 октября • обновлено в 16:35
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Фиаско Свитолиной: украинка проиграла россиянке на Кубке Кремля в Москве

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Четвертая ракетка мира Элина Свитолина выбыла из борьбы на Кубке Кремля в Москве с призовым фондом $1,032,000, проиграв в первом же матче Веронике Кудерметовой из России - 2:6, 6:1, 5:7.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Для сильнейшей украинской теннисистки это была первая игра на турнире. Свитолина являлась главной фавориткой Кубка Кремля, будучи посеянной под первым номером.

В борьбе за выход в 1/4 финала она уступила дорогу 42-й ракетке мира. Интересно, что на недавнем турнире в Тяньцзине (Китай) Кудерметова также сенсационно обыграла еще одну украинку Даяну Ястремскую.

Матч Свитолиной против российской спортсменки длился 2 часа 1 минуту. 22-летняя Кудерметова сумела навязать Элине равную борьбе (счет выигранных мячей - 92-90 в пользу россиянки). В результате Свитолина проиграла поединок на первом же матчболе на своей подаче.

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Стоит отметить, что Элина отправилась на турнир в Москву впервые с 2016 года. Предыдущие два года она отказывалась от поездок в столицу РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина рассказала российским СМИ о своем участии в Кубке Кремля.

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Персона
Элина Свитолина
Место
Россия Москва
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Очередное доказательство российской агрессии против Украины
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Юг Руси
Юг Руси
Это фиаско, братан! )))
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые не расстраивайтесь, это же тройная перемога! обосную: с легкостью прокралась в стан врага, дала равный бой агрессору и заставила оккупанта волноваться))
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