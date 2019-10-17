Фиаско Свитолиной: украинка проиграла россиянке на Кубке Кремля в Москве

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина выбыла из борьбы на Кубке Кремля в Москве с призовым фондом $1,032,000, проиграв в первом же матче Веронике Кудерметовой из России - 2:6, 6:1, 5:7.

Элина Свитолина

Для сильнейшей украинской теннисистки это была первая игра на турнире. Свитолина являлась главной фавориткой Кубка Кремля, будучи посеянной под первым номером.

В борьбе за выход в 1/4 финала она уступила дорогу 42-й ракетке мира. Интересно, что на недавнем турнире в Тяньцзине (Китай) Кудерметова также сенсационно обыграла еще одну украинку Даяну Ястремскую.

Матч Свитолиной против российской спортсменки длился 2 часа 1 минуту. 22-летняя Кудерметова сумела навязать Элине равную борьбе (счет выигранных мячей - 92-90 в пользу россиянки). В результате Свитолина проиграла поединок на первом же матчболе на своей подаче.

Стоит отметить, что Элина отправилась на турнир в Москву впервые с 2016 года. Предыдущие два года она отказывалась от поездок в столицу РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина рассказала российским СМИ о своем участии в Кубке Кремля.

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