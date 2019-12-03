"На этот раз": в России унизили своих теннисисток

Федерация тенниса России (ФТР) приняла решение отказаться от вручения приза лучшей спортсменке страны из-за неудовлетворительных результатов теннисисток в прошедшем сезоне.

"Мы считаем, что успешный результат – это победа в таких турнирах, как Кубок Дэвиса, Кубок Федерации, турниры серии "Мастерс" и "Большого шлема". У девочек пока таких результатов нет, поэтому мы и не вручаем приз лучшей теннисистке на этот раз", – цитирует слова главы ФТР Шамиля Тарпищева агентство Eurosport.

Анастасия Павлюченкова 24СМИ

Стоит отметить, что в 2018 году лучшей теннисисткой России признали Дарью Касаткину. Анастасия Павлюченкова занимает 31-е место в текущем рейтинге WTA, что является лучшим показателем среди российских спортсменок.

Как сообщал OBOZREVATEL, невероятный крученый удар Элины Свитолиной был признан лучшим по версии WTA в октябре.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.