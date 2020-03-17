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17 марта • обновлено в 22:58
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Элина Свитолина вошла в престижный рейтинг Forbes

2.3т
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Журнал Forbes включил первую ракетку Украины Элину Свитолину в ежегодный рейтинг из 30 предпринимателей и деятелей до 30 лет.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

"Свитолина регулярно участвует в турнирах “Большого шлема” и уже выиграла 14 титулов в одиночном разряде WTA, включая Итоговый турнир WTA 2018 года, а также занимает 5-е место в рейтинге WTA. Теннисистка основала фонд имени себя, который поддерживает молодых спортсменов с помощью стипендий, лагерей, внешкольных программ и специальных мероприятий", - говорится на сайте организации.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

forbes.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта Элина Свитолина в феерическом матче одолела чешку Мари Бузкову и выиграла первый титул начиная с осени 2018 года.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Элина Свитолина
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