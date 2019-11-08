Американская теннисистка напала на соперницу после матча

На теннисном турнире серии ITF в Лас-Вегасе с призовым фондом $60 тысяч случился скандал. После матча между Кэтрин Себов из Канады и американкой Алишей Паркс на корте едва не возникла драка.
OMG ...Catfight in Vegas. (Via https://t.co/8BP7cNFqA1) pic.twitter.com/0N8rw9QaXA— Paps (@DatGoneIt77) 7 ноября 2019 г.
После выигранного матчбола победительница Себов чересчур эмоционально выкрикнула "Come on!", а затем Паркс обвинила ее в слишком сильном рукопожатии. "Она сжала мою руку!" – заявила американка. Она сдавила ладонь соперницы в ответ, и они начали выяснять отношения не только словесно.
Также на корт выбежал представитель команды Алиши Паркс, который начал апеллировать к публике.
Интересно, что на этом же турнире также выступают украинки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина.
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