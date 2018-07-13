7-часовый триллер на Уимблдоне побил рекорд всех времен

На одном из самых престижных теннисных турниров - Уимблдоне - сыгран полуфинал, который вошел в историю. Южноафриканец Кевин Андерсон обыграл американца Джона Изнера. Изюминка в том, что встреча длилась изнуряющие 6 часов и 36 минут.

Из пяти сетов первые три завершались тай-брейками, а в решающей пятой партии, где, по правилам Уимблдона, тай-брейка не существует, спортсмены не могли определить победителя 2 часа 55 минут.

Счет поединка - 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24 в пользу Кевина Андерсона.

По продолжительности матч Андерсон - Изнер стал вторым в истории Уимблдона после легендарной встречи все того же Изнера с французом Николя Маю на турнире 2010 года. Пятый сет тогда закончился со счетом 70:68 в пользу Изнера, а мужики рубились 11 часов и 5 минут на протяжении трех дней, сообщает Sports.ru.

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Кроме того, это самый длинный полуфинал в истории Уимблдона: ранее рекорд принадлежал Новаку Джоковичу и Хуану Мартину дель Потро, которые играли 4 часа и 43 минуты. Также это самый затяжной матч в истории Центрального корта Уимблдона (летопись турнира начинается с 1877 года, а открытие Центрального корта состоялось в 1922-м).

Это четвертый по продолжительности матч в истории тенниса и всего 13-й, который растянулся больше, чем на шесть часов. Отметим, что для Андерсона это второй марафонский матч подряд. В четвертьфинале он за пять часов обыграл Роджера Федерера со счетом 13:11 в пятом сете.

Кевин Андерсон

Из-за Андерсона с Изнером другая пара полуфиналистов - Рафаэль Надаль и Новак Джокович - начали свой полуфинал под закрытой крышей. Несмотря на это, они могут и не доиграть в пятницу: по правилам муниципалитета, где проводится Уимблдон, любые публичные мероприятия должны заканчиваться в 23.00 по местному времени.

"Надеюсь, это будет знаком для турниров Большого Шлема, что пора менять формат", – сказал Андерсон сразу после победы.

На US Open правила изменили давно - в пятом сете существует тай-брейк. Недавно перестроился и Кубок Дэвиса. Открытый чемпионат Австралии, Ролан Гаррос и Уимблдон остаются единственными турнирами, где решающие партии после 6:6 играются до разницы в два гейма.

Кевин Андерсон во второй раз в карьере сыграет в финале турнира Большого Шлема. Впервые до решающего поединка он добрался на US Open-2017, где проиграл Рафаэлю Надалю.

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