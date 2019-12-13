17-летняя украинская теннисистка установила супердостижение в Дубае

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур сенсационно вышла в финал турнира ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов, проходящего в Дубае.
Дарья Снигур
tennisua.org
В полуфинале юная киевлянка обыграла первую сеяную – титулованную француженку Кристину Младенович – со счетом 6:3, 7:6.
Поединок продолжался 1 час 38 минут. Интересно, что украинка вела во второй партии со счетом 5:1, но Младенович совершила невероятный рывок и вышла вперед 6:5. Однако Дарья не сдалась: ей удалось сравнять счет и завершить поединок в свою пользу на тайбрейке, реализовав четвертый матчбол.
#matchpoint #DariaSnigur 100k+ Dubai finalinde 👏👏 @KikiMladenovic ‘i 6-3 / 7-6 ile geçti.. 🎾✨ pic.twitter.com/gJNDVSbtGU— Nadir (@Ndr_Nadir_) 13 Nollaig 2019
Дарья Снигур впервые в своей карьере обыграла теннисистку, входящую в топ-40 мирового рейтинга (Младенович на данный момент занимает 38-е место). Добавим, что на пути к финалу киевлянка прошла также бывшую 12-ю ракетку мира бельгийку Янину Викмайер, россиянку Анастасию Потапову и полячку Магдалену Френх.
Соперницей украинки по финалу станет румынская теннисистка Ана Богдан (121-я ракетка мира).
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