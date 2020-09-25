Студенты и преподаватели Олимпийского колледжа вышли на митинг под Кабмин

Студенты и преподаватели Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного устроили акцию протеста под зданием Кабинета министров Украины.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, они требуют отменить решение о реорганизации учебного заведения и отправить в отставку и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета. Участники митинга призвали начать расследование конфликта, который перерос в драку с полицейскими на территории колледжа в четверг, 24 сентября, и освободить студента Егора Батерона, задержанного в ходе потасовки.

Отмечается, что акция проходит мирно. Порядок на ней охраняют десятки силовиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного произошла драка между учениками и преподавателями учебного заведения с одной стороны и полицейскими с другой.