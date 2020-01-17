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17 января • обновлено в 13:08
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Руки-базуки после операции подрался с бывшим зеком

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Скандальный российский бодибилдер Кирилл Терешин, получивший прозвище Руки-базуки из-за злоупотребления инъекциями синтола в бицепсы, вернулся в октагон после операции по уменьшению мышц.

Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки

Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки

vk.com/rukibazuki_official

Напомним, в октябре 2019 года 23-летний Терешин дебютировал в единоборствах, проиграв другому блогеру Олегу Монголу в поединке по альтернативным правилам MMA. В конце минувшего года у Терешина воспалились бицепсы, и потребовалось экстренное хирургическое вмешательство. Врачи при этом предупреждали об угрозе ампутации рук.

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Вскоре после операции Руки-базуки провел бой с бывшим заключенным Геннадием Беззубиковым по прозвищу Гена Собака. Тот провел в заключении больше 10 лет, а после освобождения стал героем проекта YouTube-канала True Gym "Из зека в человека".

Руки-базуки (справа) против Гены Собаки

Руки-базуки (справа) против Гены Собаки

Фото YouTube-канала True Gym

Бой Терешина и Беззубикова прошел в октагоне, но по правилам бокса. По регламенту соперники провели один трехминутный раунд. Сначала они действовали осторожно, потом Терешин ринулся в атаку и провел многоударную комбинацию, однако Беззубиков выстоял.

Видео боя:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на турнире ММА нокаутированный боец напал внезапно на судью, применив к нему болевой прием.

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Автор
Денис Карпов
Место
Россия
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