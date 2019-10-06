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6 октября • обновлено в 17:48
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Знаменитый российский экс-футболист пьяным сбил ребенка на "зебре" - момент попал на видео

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Бывший российский футболист Виталий Бут, ставший депутатом городской думы Новороссийска от партии Единая Россия, сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

По информации РЕН ТВ, 4 октября 46-летний Бут ехал за рулем автомобиля Range Rover в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и возбудили дело по двум статьям: оставление места аварии и управление автомобилем в нетрезвом виде.

(момент ДТП на видео слева)

Бут выступал за московское "Динамо", "Локомотив", "Черноморец" и тульский "Арсенал". Он завершил карьеру в 1998 году.

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Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях трагически погиб в США. Бывший боксер был сбит машиной на оживленном перекрестке своего родного города.

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Место
Россия Новороссийск
Тег
Новости России
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Сироткин Андрюха
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