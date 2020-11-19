Знаменитый экстремал разбился во время тренировки

Знаменитый пилот реактивного ранца Винсент Реффе из команды Jetman Dubai разбился в Дубае 17 ноября.

36-летний француз, который обрел мировую знаменитость после выполнения экстремальных трюков, погиб в результате несчастного случая на тренировке.

"С невообразимой грустью мы сообщаем о кончине пилота Jetman, Винсента (Винса) Реффе, который скончался во время тренировки в Дубае. Винс был талантливым спортсменом и очень любимым и уважаемым членом нашей команды. Наши мысли и молитвы теперь с его семьей и всеми, кто знал и работал с ним", – написала команда Jetman на своей странице в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее итальянский бейсджампер Ули Эмануэле, совершивший самый сложный прыжок в истории этого вида спорта, погиб в швейцарских Альпах во время съемок новой акции.