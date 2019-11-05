Знаменитая российская фигуристка стала жертвой паралимпийца-извращенца

Глухонемой паралимпиец пытался сорвать знаменитой российской фигуристке Алене Косторной выступление во Франции.
Спортсменке поступали угрозы от некоего Вадима, что он взорвет отель, в котором она остановилась во время этапа Гран-при. Также анонимные сообщения о "минировании" получили и на ледовой арене, где проходили соревнования, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Псевдотеррориста быстро вычислили. Им оказался 56-летний паралимпийский велогонщик Вадим Веслополов. Мужчина размещал на своей странице фото юной фигуристки и целовал плакаты с её изображением.
Алена Косторная
Вадим Веслополов
Вадим Веслополов.
Вадим Веслополов.
Интерпол Франции уже передал информацию о Веслополове российским спецслужбам. Отметим, что Косторная на этом этапе завоевала золотую медаль.
Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре этого года российская фигуристка Анна Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США). Она прыгнула два четверных лутца в произвольной программе.
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