Знаменитая российская фигуристка стала жертвой паралимпийца-извращенца

Глухонемой паралимпиец пытался сорвать знаменитой российской фигуристке Алене Косторной выступление во Франции.

Спортсменке поступали угрозы от некоего Вадима, что он взорвет отель, в котором она остановилась во время этапа Гран-при. Также анонимные сообщения о "минировании" получили и на ледовой арене, где проходили соревнования, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Псевдотеррориста быстро вычислили. Им оказался 56-летний паралимпийский велогонщик Вадим Веслополов. Мужчина размещал на своей странице фото юной фигуристки и целовал плакаты с её изображением.

Алена Косторная

Вадим Веслополов

Вадим Веслополов.

Вадим Веслополов.

Интерпол Франции уже передал информацию о Веслополове российским спецслужбам. Отметим, что Косторная на этом этапе завоевала золотую медаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре этого года российская фигуристка Анна Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США). Она прыгнула два четверных лутца в произвольной программе.

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