Жена чемпионки UFC в полулегком и легчайшем весе Аманды Нуньес объявила о своей беременности.

Боец смешанного стиля (ММА) Нина Ансарофф у себя в Instagram заявила, что ребенок появится на свет в середине сентября, при этом она не уточнила его пол. Также спортсменка заявила, что планирует продолжать выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) после родов.

Нина Ансарофф @ninaansaroff

Нина Ансарофф (слева) и Аманда Нуньес @ninaansaroff

Нина Ансарофф (справа) и Аманда Нуньес @ninaansaroff

Нина Ансарофф (слева) и Аманда Нуньес @ninaansaroff

Нина Ансарофф (слева) и Аманда Нуньес @ninaansaroff

Как сообщал OBOZREVATEL, летом прошлого года Нуньес, которая является открытой лесбиянкой и в августе 2018-го заключила брак с Ансарофф, порадовала своих подписчиков обнаженной фотосессией.

После того, как бразильянка защитила свой титул чемпионки UFC в легчайшем весе, нокаутировав американку Холли Холм на турнире UFC239, она выложила снимки, позирует без одежды, прикрываясь чемпионскими поясами.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!