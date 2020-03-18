Главная Новости
18 марта • обновлено в 21:58
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Жена чемпионки UFC Аманды Нуньес сообщила о беременности

Читать материал на украинском

Жена чемпионки UFC в полулегком и легчайшем весе Аманды Нуньес объявила о своей беременности.

Боец смешанного стиля (ММА) Нина Ансарофф у себя в Instagram заявила, что ребенок появится на свет в середине сентября, при этом она не уточнила его пол. Также спортсменка заявила, что планирует продолжать выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) после родов.

Нина Ансарофф

Нина Ансарофф

@ninaansaroff

Нина Ансарофф (слева) и Аманда Нуньес

Нина Ансарофф (слева) и Аманда Нуньес

@ninaansaroff

Нина Ансарофф (справа) и Аманда Нуньес

Нина Ансарофф (справа) и Аманда Нуньес

@ninaansaroff

Нина Ансарофф (слева) и Аманда Нуньес

Нина Ансарофф (слева) и Аманда Нуньес

@ninaansaroff

Нина Ансарофф (слева) и Аманда Нуньес

Нина Ансарофф (слева) и Аманда Нуньес

@ninaansaroff

Как сообщал OBOZREVATEL, летом прошлого года Нуньес, которая является открытой лесбиянкой и в августе 2018-го заключила брак с Ансарофф, порадовала своих подписчиков обнаженной фотосессией.

После того, как бразильянка защитила свой титул чемпионки UFC в легчайшем весе, нокаутировав американку Холли Холм на турнире UFC239, она выложила снимки, позирует без одежды, прикрываясь чемпионскими поясами.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
CAS отменит решение о двухлетнем отстранении Ман Сити от еврокубков
2.65 Сделать ставку
Следующий матч АПЛ состоится в июле 2020 года
2.75 Сделать ставку
Дональд Трамп победит на выборах президента США 2020 года
1.98 Сделать ставку
Станция метро на Троещине будет открыта до 31 декабря 2023 года
1.75 Сделать ставку
В Беларуси хотя бы на одни сутки до 1 июня 2020 года закроют границы
1.80 Сделать ставку
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку
В Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий
2.00 Сделать ставку
Церемония открытия летних ОИ-2020 состоится 24 июля 2020
3.00 Сделать ставку
Чемпион Испании сезона 2019/20 определится по итогам 38 туров
1.83 Сделать ставку
ВНО в Украине в 2020 году будет полностью отменено
5.00 Сделать ставку