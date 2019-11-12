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12 ноября • обновлено в 18:53
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Известного российского бойца UFC "убили" тяжелейшим нокаутом

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Известный российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зелим Имадаев потерпел уничтожительное поражение от Дэнни Робертса на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

24-летний полусредневес уверенно вел в бою, однако за несколько секунд до конца второго раунда пропустил от американца мощный удар точно в челюсть. Рефери моментально остановил встречу. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Российский боец добыл эффектную победу на турнире UFC в Москве

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же турнире российский боец Магомед Анкалаев добыл яркую победу на чемпионом африканской топ-организации Extreme Fighting Championoship (EFC) Далчу Лунгиамбулу.

В поединке полутяжелого веса 27-летний уроженец Махачкалы жестко нокаутировал африканца в третьем раунде.

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Тема
UFC
Место
Россия Москва
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К Денис
К Денис
"уничтожртельное" хотя обоСС, кого ты обманываешь??? МОЩНОЕ! Новое слово в репертуаре не увязывается))))
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