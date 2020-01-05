"Запах де*ьма": Конор унизил "трясущегося от страха" Хабиба

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор унизительно высказался о россиянине Хабибе Нурмагомедове.

"Хабиб трясется от страха. Он дрожит и не хочет снова встречаться со мной. Поймите это. Он делает все, чтобы не проиграть снова. Я чувствую запах дерьма. Он боится, вот и все. Все хотят увидеть наш реванш: Дэйна Уайт, фанаты – мы все этого хотим. Хабиб может бежать, но не сможет спрятаться. Я с нетерпением жду реванша", – заявил Конор в эфире Youtube-канала TheMacLife.

Напомним, что в октябре 2018 года Нурмагомедов победил МакГрегора в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в легком весе.

Летом Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец Хабиба, сделал заявление о том, что во время проведения турнира UFC в Абу-Даби может состояться реванш Хабиб - Конор.

Тренер Конора Джон Кавана заявил, что не оставляет мыслей провести реванш.

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