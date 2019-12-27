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27 декабря • обновлено в 15:53
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"Закрой рот": Александр Емельяненко ответил брату, объявившего его "мертвым"

2.7т
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на слова своего старшего брата Федора, который ранее заявил, что брат для него мертв.

38-летний Александр записал видеообращение, в котором предложил 43-летнему Федору "закрыть рот".

"Хочу тебе сказать, Федот, рот свой закрой, забудь меня, меня для тебя не существует после твоих слов. И я, и мама, и старшая сестра, и младший брат, мы прекрасно знаем, какой ты есть на самом деле и кто ты. Продолжай молиться своему богу мамоне. Забудь меня, Федот. А вам, люди добрые, хорошего дня и настроения. Всех благ, пока, пока", – отметил на видео в Instagram Емельяненко-младший.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Федор Емельяненко Александр Емельяненко
Место
Россия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не дай Бог такого разлада в семье никому...
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