"Закрой рот": Александр Емельяненко ответил брату, объявившего его "мертвым"

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на слова своего старшего брата Федора, который ранее заявил, что брат для него мертв.

38-летний Александр записал видеообращение, в котором предложил 43-летнему Федору "закрыть рот".

"Хочу тебе сказать, Федот, рот свой закрой, забудь меня, меня для тебя не существует после твоих слов. И я, и мама, и старшая сестра, и младший брат, мы прекрасно знаем, какой ты есть на самом деле и кто ты. Продолжай молиться своему богу мамоне. Забудь меня, Федот. А вам, люди добрые, хорошего дня и настроения. Всех благ, пока, пока", – отметил на видео в Instagram Емельяненко-младший.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Федор Емельяненко заявил, что его младший брат должен "извиниться перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее".

В 2015 году Александра Емельяненко признали виновным в изнасиловании и похищении документов. 33-летнего спортсмена приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы в колонии общего режима.

Отношения между братьями испортились в 2017 году. Тогда Александр раскритиковал старшего брата за отказ вступаться за него в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал своего брата Иудой.

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