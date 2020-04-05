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5 апреля • обновлено в 17:52
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Олимпийская чемпионка Анастасия Ермакова рассказала об "очень накрученной" ситуации в Италии

2.3т
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Российская четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Ермакова, проживающая сейчас в Италии, считает, что на самом деле в стране не все так плохо.

Анастасия Ермакова

Анастасия Ермакова

@ermakova.anastasia83

"На мой взгляд, ситуация очень сильно раскручена. Хотя цифры погибших во всем мире и без того ужасают, не понимаю, зачем тут что-то еще придумывать. Но например, в интернете долго крутилась фотография из Бергамо, где куча гробов в большом зале. Смотришь на нее — и слов нет. Но на самом деле, это фото было сделано еще в 2014 году, когда потерпел крушение корабль с мигрантами. Зачем нагнетать панику таким некрасивым образом?.. Можно же просто объяснить, почему нужно сидеть дома и соблюдать все требования", - цитирует 37-летнюю спортсменку "СЭ".

Фейковая фотография с гробами

Фейковая фотография с гробами

Россиянка рассказала, как обстоят дела с карантином в том месте где она живет - рядом с городом Савона, в провинции Лигурия в 40 км от Генуи.

"Изначально у нас была спокойная ситуация с вирусом. Но когда в Ломбардии начались проблемы, и у них закрыли все учреждения, местные решили, что это каникулы, сели в машины и приехали к нам в Лигурию на море. Они провели здесь целую неделю, и потом только правительство поняло, что всю страну нужно закрывать. С тех пор вот мы сидим на карантине. Чтобы выйти из дома даже в ближайший магазин, нужно заполнить специальную бумажку. Хотя до сих пор в СМИ попадаются фотографии, где в Генуе люди целыми семьями гуляют на улице. Как они это делают и почему их не останавливают, не знаю... Я выхожу из дома только раз в неделю купить молока детям", - отметила Ермакова.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее футболист "Манчестер Сити" Кайл Уокер во время карантина устроил вечеринку с двумя проститутками.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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