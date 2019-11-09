Российский боец добыл эффектную победу на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Забит Магомедшарипов победил американца Келвина Каттара.

Главный бой турнира UFC Fight Night 163 прошел в Москве и завершился единогласным решением судей: 29:28.

Первый раунд прошел в равной борьбе и небольшом темпе, где оба бойца отдали предпочтение стойке. Лишь в концовке пятиминутки спортсмены обменялись острыми выпадами.

Во втором раунде скорость, техника и мастерство Забита постепенно стала проявляеться все ярче. Россиянин лучше работал на дистанции и на 1.48 провернул свою коронную подсечку, но не стал продолжать бой в партере.

Несмотря на то, что некоторые "плюхи" прилетали от Каттара, разнообразнее атаковал именно Забит.

В третьем раунде американский боец попытался переломить ход встречи и даже провел Flying knee, но россиянин перевел бой в партер, где действовал успешнее до самого гонга.

Как сообщал OBOZREVATEL, в андеркарте этой встречи двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл Давиду Заваде в дебютном бою.

Поединок закончился в первом раунде, после того, как немецкий боец, у которого лишь одна почка, поймал соперника рычагом локтя.

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