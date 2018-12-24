Японский боец MMA эффектно вырубил соперника за 9 секунд

Японскому бойцу смешанного стиля (ММА) Кедзи Хоригути хватило девяти секунд, чтобы отправить в технический нокаут американца Йена Макколла

Поединок между бойцами состоялся на турнире Rizin 10 в японском Фукуоко. Хоригути контратаковал соперника хуком с левой руки. Макколл упал, после чего рефери остановил бой и присудил победу японцу.

Последнюю победу в карьере Макколл одержал в 2014 году, еще выступая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Поражение от Хоригути стало седьмым в карьере американца. На его счету также 13 побед.

Хоригути проигрывал в карьере всего дважды. В остальных 24 поединках японец оказывался победителем.

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