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"Взрыв в*тного мозга" в России восхитил Кафельникова

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Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал пост форварда "Коламбуса" Артемия Панарина о митинге за свободу Рунета.

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Хоккеист сборной России написал: "Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?".

"Артемий Панарин взорвал ватный мозг сегодня своим постом в инстаграме? Очень хорошо!" – написал Кафельников в Twitter, снабдив пост смайлами с аплодисментами.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дочь Кафельникова попыталась зарезаться после передоза. О серьезных проблемах в семье Кафельниковых стало известно еще летом прошлого года. 18-летняя модель пропала "с радаров" своих близких, а затем была найдена в реанимации.

При этом другой источник утверждал, что девушка находится дома после отравления алкоголем.

Недавно дочь Кафельникова довела соцсети до экстаза фотосессией без нижнего белья.

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Персоны
Артемий ПанаринЕвгений Кафельников
Место
Россия
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