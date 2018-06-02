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Выжившая на Эвересте альпинистка погибла нелепой смертью дома

2.6тЧитать новость на украинском

Выжившая в самой неудачной экспедиции в истории покорения Эвереста альпинистка Шарлотта Фокс погибла у себя дома при падении с лестницы.

61-летнюю альпинистку обнаружила подруга, гостившая в ее доме в штате Колорадо, сообщает Daily Mail. Фокс лежала у подножия лестницы, не подавая признаков жизни. Прибывшие на место полицейские не обнаружили на теле женщины признаков насилия и пришли к выводу, что, вероятнее всего, она упала сама.

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В мае 1996 года Фокс участвовала в экспедиции на Эверест, во время которой погибли восемь членов команды. Выжить во время спуска с горы во время бурана удалось лишь ей и еще одной женщине, датчанке Лене Гаммельгард.

Позднее этому инциденту на Эвересте были посвящены два фильма — "Смерть в горах" (1997) и "Эверест" (2015) — и книга "В разреженном воздухе".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россиянин погиб на Эвересте, пытаясь опередить украинцев.

Место
СШАКолорадо-Спрингс
Объект
Эверест
Источник
Источник:lenta.ru
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