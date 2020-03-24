Второй шанс: Харлан прокомментировала перенос Олимпиады-2020

Олимпиада-2020 не устояла перед коронавирусом, будучи перенесенной с лета 2020-го на более поздний срок.

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Саблистка Ольга Харлан является одной из главных надежд Украины на олимпийские медали в Токио, хотя украинская команда пока не квалифицировалась на Игры. Теперь же все затягивается еще на год.

"Думаю, любой спортсмен, который претендует на Олимпийские игры и мечтает о них, хочет поскорее попасть на Игры. А здесь перенесли на целый год… Конечно же, перенос в целом расстраивает, ведь была выполнена большая подготовка, и все надеялись, что эпидемия коронавируса все-таки не повлияет на ОИ. Была надежда на скорое исправление ситуации, но, видимо, это не так", – сказала Харлан в комментарии OBOZREVATEL.

Ольга Харлан

"Но с другой стороны можно найти и положительные моменты. Во-первых, Олимпиаду только перенесли, а не отменили вообще. И так уже сложилось, что нынешний олимпийский цикл идет теперь не 4 года, а 5 лет. Перенос Олимпиады-2020 – это правильное решение, потому что в первую очередь мы должны думать о здоровье людей, о своих семьях и подобных ценностях. Поэтому где-то перенос (а не отмена) Игр – это и к лучшему. Некоторые спортсмены получили дополнительное время переосмыслить свою подготовку и исправить ошибки. По сути, это второй шанс на подготовку к Олимпиаде", - говорит Ольга.

Как теперь будет строить свою работу и планировать подготовку к ОИ, сама Ольга пока не знает. По ее словам, теперь многое зависит от того, как будет завершена квалификация к Играм.

"Сейчас очень трудно о чем-то говорить конкретно, ведь решение принято только недавно. Теперь до Игр у нас 1 год и 4 месяца, и за это время еще многое будет обсуждаться и строиться заново. Международная федерация будет смотреть на следующий сезон с тем, как закончить квалификацию, особенно в фехтовании. Мы сами не знаем, чего ожидать, ведь Украина еще не квалифицировались на Олимпийские игры… Поэтому состояние "подвешенное", и хочется поскорее все это решить и понимать ситуацию. Но сейчас надо время – не спеша определится с планами и готовится дальше".

"Сегодня главное – обратить большое внимание на эпидемию, так как у нас люди, к сожалению, пока не серьезно к этому относятся. В итоге число зараженных растет и растет… Надо более ответственно относиться к карантину и оставаться дома, как бы ни хотелось на улицу. А выходить только по надобности и в полной готовности. Я, например, выхожу только в магазин".

Следующие летние Олимпийские игры должны также пройти в Токио, но по заявлением самих японцев, не позднее лета 2021-го. Скорее всего, ОИ пройдут в июле августе следующего года в привычном формате.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за эпидемии коронавируса наверняка будет перенесен следующий поедок украинского тяжеловеса Александра Усика.

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