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24 октября • обновлено в 16:39
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"Все знают, кто такие дагестанцы": Конор в Москве унизил Хабиба

2.1т Читать материал на украинском

Экс-чемпион мира UFC Конор МакГрегор на пресс-конференции в Москве обвинил своего оппонента - россиянина Хабиба Нурмагомедова - в трусости.

Говоря о перспективах проведения реванша с Хабибом, ирландец отметил, что его соперник чувствует страх.

Конор МакГрегор в Москве

Конор МакГрегор в Москве

"Его отец ждет этого боя, а он сам - нет. Он боится рисков, поэтому не сможет долго бороться. Все знают, кто такие дагестанцы, они бегут, боятся. Хабиб скрывается. На прошлой неделе он убежал с пресс-конференции. Это в его природе. Но я до него доберусь. Провокации от его команды? Они здесь? Я не вижу здесь никого. Ну, где он сейчас? Он, наверное, и не в стране вовсе. Я сюда прилетел, а он улетел", - заявил Конор МакГрегор, чьи слова передает "Спорт-Экспресс".

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Тема
UFC
Персоны
Конор МакГрегор Хабиб Нурмагомедов
Место
Россия Москва
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Чувак попросил пощады в октагоне и попросит опять если будет бой. Наглая рыжая морда)))
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40 tetigistus
40 tetigistus
Конор смелый человек. Огрёб один раз и не боится огрести ещё разок. Слава Украине!
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Кто такие дагестанцы? Башку рыжую отрежут за обвинение в трусости - всего делов-то.
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