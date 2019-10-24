"Все знают, кто такие дагестанцы": Конор в Москве унизил Хабиба

Экс-чемпион мира UFC Конор МакГрегор на пресс-конференции в Москве обвинил своего оппонента - россиянина Хабиба Нурмагомедова - в трусости.

Говоря о перспективах проведения реванша с Хабибом, ирландец отметил, что его соперник чувствует страх.

Конор МакГрегор в Москве

"Его отец ждет этого боя, а он сам - нет. Он боится рисков, поэтому не сможет долго бороться. Все знают, кто такие дагестанцы, они бегут, боятся. Хабиб скрывается. На прошлой неделе он убежал с пресс-конференции. Это в его природе. Но я до него доберусь. Провокации от его команды? Они здесь? Я не вижу здесь никого. Ну, где он сейчас? Он, наверное, и не в стране вовсе. Я сюда прилетел, а он улетел", - заявил Конор МакГрегор, чьи слова передает "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, МакГрегор жестоко высмеял Хабиба, пристыдив его за флаг России

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