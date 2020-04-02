"Все знали": глава UFC отреагировал на бойкот Хабиба

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не удивился тому, что россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с американцем Тони Фергюсоном.

Поединок должен был состояться 18 апреля в рамках UFC 249, однако уже в пятый раз был отменен. Теперь Уайт, который твердо намерен провести шоу, несмотря на пандемию коронавируса, обязан подыскать Фергюсону нового оппонента.

Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт

"Все и так знали, что Хабиб не будет драться. Что будет с главным событием UFC 249? Я ничего не рассказываю прессе о деталях боя", – заявил глава UFC в комментарии Yahoo.com.

Отметим, что бой Хабиб – Фергюсон по разным причинам последовательно отменялся в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов заявил, что не может вылететь на бой в США из-за карантина в Дагестане.

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