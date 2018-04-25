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Впервые в истории парализованный бегун "пробежал" марафон

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Британец Саймон Кайндлисайдс, парализованный ниже пояса, сумел преодолеть дистанцию Лондонского марафона. Соревнование проводится каждую весну начиная с 1981 года.

Спортсмену потребовалось 36 часов на то, чтобы пройти 42 километра в специальном экзоскелете. Он финишировал последним, но стал первым в истории парализованным бегуном, преодолевшим дистанцию.

"Не было никаких шансов на то, что я сдамся. Было тяжело, но я сделал это", — заявил Кайндлисайдс в интервью The Brain Tumour Charity.

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Ранее итальянский бегун выиграл марафон благодаря грандиозному конфузу на трассе.

Кроме того, "Обозреватель" сообщал, что удивительный случай на марафоне собрал 30 млн просмотров на Facebook.

Место
США
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